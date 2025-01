Panorama.it - Questo è il futuro che ci riguarda

Due questioni fondamentalino il nostro: l’accordo commerciale che l’Ue ha stretto con i Paesi latinoamericani per l’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli e industriali, il cosiddetto Mercosur, e l’Intelligenza artificiale.Come ogni inizio d’anno, anche il 2025 arriva carico di novità e speranze di cambiamento. Spesso le prime consistono in una raffica di aumenti tariffari, che per un curioso gioco del destino dovuto principalmente alle strategie aziendali, giungono sempre dopo le feste, quando le famiglie hanno svuotato il portafoglio per concedersi vacanze e regali. Dapunto di vista il 2025 non fa eccezioni, perché dai pedaggi autostradali alle bollette elettriche e del gas ci attende già dai primi giorni di gennaio una serie di rincari. Ma se gli aumenti rientrano nella regola, quasi fossero l’amaro dono di ogni Capodanno, è sui cambiamenti che conviene concentrarci, perché da questi dipenderà ildi molti di noi.