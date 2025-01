Liberoquotidiano.it - "Potere assoluto": il ladro che svaligia casa assiste a un omicidio...

Iris ore 21.30 Con Clint Eastwood, Gene Hackman e Laura Linney. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1996. Durata.2 ore LA TRAMA Unmentre stando unadi ricchi a Washington,all'uccisione di una donna da parte delle guardie del corpo del presidente USA. Fugge ma viene identificato. Il mite campione del furto con destrezza si trova braccato. Dai bodyguard che vogliono metterlo a tacere. E dalla polizia che lo ritiene responsabile del delitto. PERCHE' VEDERLO perchè anche se non è uno dei grandi titoli della filmografia di Eastwood è comunque un buon prodotto d'intrattenimento, dove la suspense è notevole e i personaggi rifiniti come si conviene (Hackman naturalmente primeggia come primo cittadino con propensione al sesso pesante)