Lanazione.it - Picco di aggressioni ai sanitari, sono due ogni tre giorni. Il caso dei pronto soccorsi

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Un’aggressionedue. Per la precisione236 quelle compiute nei confronti del personaleo nel 2023, nella nostra provincia. “La violenza contro gli operatori della salute rappresenta una ferita profonda per la nostra società, che non possiamo più tollerare. Medici, infermieri, operatorie tutto il personale che lavora negli ospedali e nelle struttureil cuore del nostro sistema di cura:giorno dedicano le loro competenze e il loro impegno per prendersi cura delle persone, spesso in condizioni di grande stress e difficoltà” spiega Giovanni Grasso, presidente dell’ordine professioni infermieristiche di Arezzo. Delle 236segnalate nel 2023, 55state verso medici. Di queste, 38 siverificate all’interno di un presidio ospedaliero, 16 nel distretto e uno in occasione di una visita domiciliare.