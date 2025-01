Movieplayer.it - Oscar 2025: sarà l'anno dei film horror?

Leggi su Movieplayer.it

A margine dei Golden Globe la regista di The Substance Coralie Fargeat lancia un messaggio all'Academy: è ora che glimeritino più attenzione agli. Affermare che ie glinon vadano d'accordo non sarebbe corretto al 100%. A livello di annalistica, di pellicole ascrivibili al genere che sono finite per ottenere anche più di una statuetta durante la Notte delle Stelle ce ne st, eccome! L'esorcista, Scappa - Get Out, il Dracula di Coppola. Ma bisogna anche avere l'onestà intellettuale di scrivere nero su bianco che fra l'Academy e i "di paura" esiste, da sempre, un rapporto all'insegna di un certo scetticismo. Già perché nonostante spesso e volentieri serpeggi l'idea - anche fra gli addetti ai lavori più disattenti - .