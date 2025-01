Secoloditalia.it - Oggi Prodi fa il sincero patriota anti-Musk, ma nel 2006 regalò le industrie italiane a Pechino

Leggi su Secoloditalia.it

Non poteva mancare all’appello dei ‘sinceri democratici”, dei sovranisti dell’ultima ora, preoccupati per le ingerenze di Elonsugli affari italiani, ossessionati dal rapporto del patron di Tesla con la premier Meloni, pericolosamente “subalterna” agli Usa. Con un po’ di ritardo ma con l’autorità del vecchio saggio, arriva anche Romano. L’inventore dell’Ulivo, che di tanto in tanto torna sulla scena per fustigare questo o quello, non rinuncia a puntare il ditino contro la premier nel nome, pensate un po’, della difesa nazionale. E contro Ursula von der Leyen colpevole di assistere in silenzio allo scandalo della ‘svendita’ al supermiliardario, mostrificato dalle opposizioni e dai “giornaloni”. Che ieri, nel corso della conferenza stampa di fine anno, hanno rivolto alla premier sei domande fotocopia sue il dossier Starlink.