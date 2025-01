Lanazione.it - Museo di Palazzo Davanzati: orario ampliato il martedì

Firenze, 10 gennaio 2024 – Estensione dell’di apertura per ildiogni, fino all'8 aprile 2025. In queste date, ilsarà accessibile ininterrottamente dalle 8:15 alle 18:50, offrendo ai visitatori un'opportunità prolungata per esplorare le sue collezioni.fu costruito nel Trecento dalla famiglia Davizzi, mercanti e banchieri fiorentini. Passato ai, fu acquistato e restaurato all'inizio del Novecento da Elia Volpi, che lo trasformò nella viva testimonianza della vita e degli agi delle antiche famiglie signorili, all'interno di una magnifica e singolare casa medievale di Firenze.è un raro esempio di dimora fiorentina del Trecento, momento di passaggio tra la casa-torre medievale e ilrinascimentale, nel quale è possibile ammirare gli ambienti dipinti in epoca medievale, come la Sala dei Pappagalli, la Camera dei Pavoni o quella della Castellana di Vergy, sulle cui pareti è narrata la vicenda tratta dall’omonimo poema cavalleresco francese del XIII secolo.