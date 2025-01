Ilrestodelcarlino.it - Marito coach contro la moglie giocatrice nella finale di Coppa Italia di volley

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 10 gennaio 2025 – Tranon mettere il dito. E Serena Ortolani è lapidaria quando le si chiede se in casa si parlerà delladiSerie A2 prevista il 9 febbraio a Casalecchio di Reno: “No”. Lei, campionessa con una lunga carriera, arrivata all’Omag di San Giovanni in Marignano, sta facendo perdere la bussola a chi fa statistica. A 38 anni gioca in modo sublime e ha contribuito con i suoi 29 puntisemidi, alla vittoria per tre set a uno sulla Futura Giovani Busto Arsizio. Per la squadra di San Giovanni si tratta di una grande opportunità, in una stagione da incorniciare. Quella del 9 febbraio sarà tuttavia una partita doppiamente speciale per Serena Ortolani. La squadra che Ortolani e compagne affronteranno è Trento che ha battuto tre set a zero, quasi fosse uno schiacciasassi, Offanengo, lasciando le avversarie arrivare al massimo a 16 punti nel secondo set.