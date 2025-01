Formiche.net - La lotta per le terre rare tra Usa e Cina passa dalla Groenlandia. Il caso Tanbreez

Il confronto tra Washington e Pechinoanche. E lo fa da prima che la grande regione settentrionale tornasse sulle prime pagine dei giornali in seguito alle dichiarazioni del presidente statunitense entrante Donald Trump sulla sua intenzione di portare quel territorio sotto il controllo degli Stati Uniti, con le buone o con le cattive. Per una questione di supply chain.Un’inchiesta realizzata da Reuters rivela infatti che l’anno scorso funzionari statunitensi e danesi hanno spinto per evitare che la società responsabile del più grande giacimento didellafosse venduta a imprese legate alla. Greg Barnes, amministratore delegato della societàMining, ha affermato che funzionari statunitensi hanno fatto visita almeno due volte nel corso dello scorso anno al giacimento sito nel sud della, e che abbiano ripetutamente espresso il loro interesse affinché la società, in un periodo di difficoltà economiche, non vendesse il grande deposito a un acquirente legato più o meno direttamente alla Repubblica Popolare.