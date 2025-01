Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, ristoratore italiano: “Città è nel panico, diamo pasti gratis a sfollati e soccorritori”

A Los“tutta laè nel, in certi punti sembra l’apocalisse“. È quanto racconta a LaPresse ilVincenzo Porcu, titolare di Carasau Ristorante Carasau bar nellacaliforniana.Gli“L’o in questi giorni ha bruciato le colline di Palisades, Malibu, Hollywood, Studio City e Pasadena e continua ad avanzare“, racconta Porcu, “le fiamme sono sempre alte e i pompieri sono in crisi perchè non hanno molti mezzi per combattere questo fuoco”. Il, originario della Sardegna e da 25 anni negli Stati Uniti, non ha subito danni: “Io sto bene, ma ci sono tantissime case e attività bruciate. Conosco persone che hanno perso tutto: la casa, i documenti, i ricordi”.L’iniziativa solidaleVisti i terribiliche stanno devastando Los, Porcu ha lanciato un’iniziativa solidale: “Mi sono offerto di dare una mano alla gente che ha bisogno, sono qui per supportare e sostenere le persone che hanno perso tutto e che hanno bisogno di un piatto caldo da mangiare”.