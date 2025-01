Puntomagazine.it - Il doppio nella consapevolezza di sé

“The Secret Sharer” di Joseph Conrad: Un viaggio di formazione e redenzione attraverso l’incontro con ilinterioreConosciuto in tutto il mondo per i suoi romanzi marinareschi e d’avventura ambientati in Oriente, ma con un profondo senso morale e di redenzione, Joseph Conrad spesso trasfonde esperienze personali nelle sue storie. Questo gli dà la capacità di descrivere più che bene situazioni esteriori ed interiori nelle quali ogni lettore può ritrovarsi.È anche il caso di un racconto, The Secret Sharer, per il quale lo scrittore prende spunto da un evento realmente accaduto sul Cutty Sark quando anche lui vi era imbarcato per analizzare in profondità il dialogo con sé stessi e la crescita personale del personaggio principale.Nel racconto, il Capitano, del quale non viene mai indicato il nome, viene promosso comandante di una nave, anch’essa senza nome proprio, nel golfo del Siam.