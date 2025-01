Metropolitanmagazine.it - Il 19 gennaio si terrà una cerimonia commemorativa per Paolo Benvegnù

, vincitore della Targa Tenco 2024 per il suo album È inutile parlare d’amore, si è spento all’improvviso lo scorso 31 dicembre, all’età di cinquantanove anni. Un lutto inaspettato per parenti, amici e colleghi che, nei giorni seguenti, hanno ricordato con affetto il musicista milanese, ex membro degli Scisma, band alternative rock attiva negli anni Novanta e poi fine cantautore.Per rendere omaggio alla sua memoria, è stata fissata per il 19unadi commemorazione in suo onore. Il saluto avrà luogo a Perugia, doveabitava da molto tempo, presso il Teatro Del Pavone, alle ore 15:00. L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento posti. Nel corso dell’evento, sarà possibile dar voce a dei messaggi e delle testimonianze personali; le richieste potranno essere inviate a giorgia@woodworm-music.