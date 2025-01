Lapresse.it - Icardi, su Instagram le foto con la nuova fidanzata China Suarez

Mauroufficializza la love story con la cantante e attrice. L’attaccante del Galatasaray ha pubblicato suuna serie diche lo ritraggono con la suae una lettera aperta durissima contro la moglie Wanda Nara, dalla quale ha avuto due figlie Francesca e Isabella.Le accuse alla moglie Wanda NaraIn una storia, il calciatore ha risposto alle accuse di Wanda Nara, dalla quale ha chiesto il divorzio. “Non è nel mio stile divulgare informazioni riguardo alle mie figlie, ma sono costretto a rispondere a tutte le crudeli menzogne che dice la loro madre per non confermare col mio silenzio le sue perverse falsità”, si legge nella missiva di, che sostiene di essere “stato buttato fuori dal mio stesso appartamento con una falsa denuncia di violenza” e che “poche ore dopo essere stato operato per un infortunio al ginocchio” ha ricevuto una visita della polizia nella sua abitazione a causa di “un’altra falsa denuncia di violenza e possesso di armi”.