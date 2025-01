Ilrestodelcarlino.it - I grandi della tavola raccontati da Donelli

Si parlerà di enogastronomia d’eccellenza dal punto di vista di chi la produce e la porta all’attenzione del mondo, oggi alle 18:30 allo Spazio Gerra, in occasionepresentazione di ‘Made in Italy’, di Matteo(thedotcompany edizioni). Un appuntamento in forma di dialogo tra l’autore e tante voci del territorio, fra cui Margherita Montanari (direttore commerciale e marketing Montanari&Gruzza), Alicia Lini (Distribution&Communication Lini 910), Giovanni Mandara (vicepresidente APT), Alessandro Schiatti (presidente di I love italian food) e il maieuta editoriale Ciro Piccinini, moderati da Emanuele Anceschi. La sfida diè stata raccontare le eccellenze dei prodotti e dei vini italiani, da un punto di vista diverso dalla normale narrativa che si è approcciata all’enogastronomia tricolore.