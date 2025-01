Giulianova è Fabiana Piccioni la donna carbonizzata | ipotesi femminicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Latrovata morta a, la 47enne era scomparsa da 2 giorni; il corpo semicarbonizzato è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri (9 gennaio) a, in provincia di Teramo. Lasi era allontanata giovedì scorso dalla casa dei suoi genitori che avevano denunciato la scomparsa. Tra ledegli inquirenti, ci sarebbe quella di un.Il corpo della 47enne è stato trovato ieri pomeriggio da alcuni cacciatori in via Cavoni, una zona di campagna poco frequentata.Il cadavere dellaera nascosto tra la vegetazione e senza vestiti. Presentava profonde ustioni, soprattutto nella parte inferiore, ed era già in stato di decomposizione. Non si sa ancora a quando risalga il decesso. L’area del ritrovamento è stata sequestrata e la strada chiusa al traffico.