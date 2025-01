Oasport.it - FOCUS SCHERMA – Fioretto in Coppa del Mondo: Azzurri in Gara a Parigi e Hong Kong!

Leggi su Oasport.it

Ladeldiriparte con un doppio appuntamento! Gliscendono in pedana in due città iconiche: gli uomini saranno impegnati a, mentre le donne gareggeranno ad. Grande attesa per questa nuova tappa, con gliche arrivano da un avvio di stagione eccezionale! Grande attesa quindi per il prossimo weekend: a, dopo un podio tutto azzurro nel 2024, la competizione si accende con Tommaso Marini che ritorna in pedana. Nel frattempo, a, la squadra femminile scende in pedana senza Alice Volpi, ma con Errigo e Favaretto pronte a lottare per il podio! ? Ospite ai microfoni di Alice Liverani per commentare l’anno 2024 e ladelimminente è Simone Biondi.