Lettera43.it - Enrico Varriale, le nuove accuse di un’altra donna: «Picchiata e minacciata, sono scappata da Roma»

Leggi su Lettera43.it

L’ex vicedirettore di Rai Sport,, di nuovo al centro delle cronache giudiziarie per il secondo procedimento a suo carico presso il tribunale di, dove è imputato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. Durante l’udienza del 9 gennaio, unaha raccontato ai giudici di essere stata aggredita dal giornalista: «Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere», ha dichiarato, aggiungendo di aver iniziato ad avere attacchi di panico già quella sera: «Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho iniziato ad avere questa sensazione di pericolo, soffocamento, tremore». La teste ha ricostruito come, in seguito all’aggressione, si sia trovata «in posizione fetale», incapace di reagire, e abbia riportato traumi fisici e psicologici che ancora oggi la costringono a cure mediche.