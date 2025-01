Terzotemponapoli.com - D’Alessandro: La volontà di Kvaratskhelia, un fattore chiave

Massimo, giornalista, ha svelato un dettaglio cruciale nella trattativa trae il PSG: ladel giocatore di accettare l’offerta parigina. Questo elemento, emerso nelle ultime ore, potrebbe influire significativamente sulla decisione finale. Il Napoli, secondo, si troverebbe costretto a valutare l’operazione, purché le cifre siano adeguate e non ci siano contropartite tecniche.Un affare strategico per il NapoliLa possibile cessione del talento georgiano si inserisce in un quadro economico e tecnico delicato per il Napoli. Dopo le tensioni legate al caso Osimhen, il club partenopeo avrebbe tentato di prolungare il contratto di Kvara con un’offerta compatibile ai suoi parametri. Tuttavia, l’ambizione del giocatore e una gestione ritenuta discutibile sembrano spingere verso la Ligue 1, nonostante il campionato francese sia considerato meno attraente.