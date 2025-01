Ilfattoquotidiano.it - Chiesto il divieto di trasferta per gli ultras di Roma e Lazio: “Propensi alla violenza”. Le immagini delle armi usate nel derby

di vendita dei biglietti ai residenti nella Regionee contestuale annullamento di quelli già venduti. Sono le linee di indirizzo per le Prefetture competenti, avanzate dal Comitato di Analisi per la SicurezzaManifestazioni Sportive, per la gara Bologna-in programma il 12 gennaio, per Hellas Verona-in programma il 19 gennaio, per Udinese-in programma il 26 gennaio e per Cagliari-in programma il 3 febbraio.Le valutazioni nascono dai disordini di domenica scorsa in occasione delallo stadio Olimpico. Fatti che – come emerso in sede del Casms – hanno evidenziato la particolareoneda partedue tifoserie e l’alta probabilità che in occasione dei prossimi incontri di calcio analizzati in sede di comitato, si possano verificare gravi turbative per l’ordine e a sicurezza pubblica.