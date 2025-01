Butac.it - ByoBlu e le “auto elettriche spiate”

Un’amica ci ha segnalato un servizio “scoop” di, così scoop che la sua fonte risale a ben otto mesi fa. Titolo del servizio:FUGA DI DATI IN CASA VOLKSWAGEN: RINTRACCIATI GLI SPOSTAMENTI DEI POSSESSORI DIELETTRICAAutrice del servizio Arianna Graziato.Partiamo dai fatti, quanto riportato daè veramente stato spiegato da Der Spiegel, ma con alcune significative mancanze. la prima e più importante, è che il fatto non riguarda la scelta consapevole di “spiare” gli utenti ma la configurazione errata di un software, e coinvolge i veicoli elettrici non in quanto elettrici ma poiché il software che era stato configurato nella maniera errata era quello di gestione di quel tipo di veicoli; la stessa cosa poteva riguardare software di altre flotte o di altre tipologie. Il problema difatti non riguarda la motorizzazione dei veicoli, ma la scarsa attenzione data alla programmazione del software da parte degli ingegneri.