Agi.it - Bologna - Roma. Ai tifosi della Capitale vietata la trasferta

AGI - Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio per la gara di calcio tracon contestuale annullamento dei tagliandi già acquistati. È la decisione del prefetto di, Enrico Ricci, che ha disposto anche un analogo divieto ai residenti nella Regione Campania per la gara tra Virtuse Napoli Basket, in programma, come la sfida del Dall'Ara, nella giornata di domenica 12 gennaio. Sono i primi divieti in un elenco che sembra destinato ad allungarsi. Lo scorso 7 gennaio infatti l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha esaminato una serie di partite in programma nelle prossime settimane e ha rinviato alle valutazioni del Casms per l'individuazione di "adeguate misure di rigore": tra queste ci sono Hellas Verona-Lazio in programma il 19 gennaio, Udinese-in programma il 26 gennaio e Cagliari-Lazio in programma il 3 febbraio.