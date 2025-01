Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Parco Alpi Apuane. Tre podi nelle feste. Tutti i risultati

Treper ilTeam Ecoverde. A Cecina, alla "Da cancello a cancello", secondo posto assoluto per Dario Sandroni (foto) e buona prova per Roberto Ria. Ad Arezzo, alla "Corsa di Natale", terzo posto per Emanuele Fadda; mentre alla Spezia, nella quarta tappa del circuito "Urban Trail Valdilocchi", secondo posto assoluto per Martina Baratta e buone prove anche per Davide Pruno, Giovanni Marra, Federica Pardini e Mauro Matteucci. A Pistoia, alla "Americana in piazza", vittoria di categoria per Enrico Piastra, mentre si è messo in luce Francesco Nardini. A Firenze, al "Trofeo Santo Stefano", successo di Andreea Lucaci tra le donne e terzo posto per Jilali Jamali. Poi secondo posto di categoria per Marco Osimanti e buone prove per: Manuel Tilocca, Siliano Antonini, Maurizio Pierotti, Maricica Lucaci, Federica Pardini e Mauro Matteucci.