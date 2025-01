A ruba gli alcol test in Veneto farmacie prese d’assalto col nuovo Codice della Strada | Non eravamo preparati

Leggi su Open.online

Una vera e propria psicosi sembra esser scoppiata in, dopo l’entrata in vigore deldal 14 dicembre. NelleRegione sono andati agli etilometri portatili, come conferma Andrea Bellon, presidente di Federfarmae titolarefarmacia «Due Delfini» di Mestre (Venezia). Ilha introdotto, infatti, una serie di restrizioni per chi fa uso di alcool e stupefacenti. Sono previste sanzioni per chi supera il limite massimo di 0,5 grammi diper litro di sangue. Con un tassoemico tra 0.8 e 1,5 grammi per litro di sangue, scattano multe da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensionepatente da 6 mesi a un anno. Sopra il livello di 1,5, invece, sono previste multe da 1.500 e 6mila euro, l’arresto da 6 mesi a un anno e la sospensionepatente da 1 a 2 anni.