Udine20.it - Stand Up Comedy a San Vito al Tagliamento. Sabato 11 gennaio con Chiara Becchimanzi

11all’Arci CRAL di Sanalprimo appuntamento del 2025 con la rassegna diUpche porta in regione il meglio della nuova comicità italiana. Sul palco uno dei nomi femminili di punta,con il monologo “Terapia di Gruppo”. Contributo responsabile online su www.eventbrite.it o in cassa, la sera dell’evento. Inizio ore 21:00., è un unicum nella scena italiana: nella sua carriera è riuscita a coniugare tutte le anime dello spettacolo dal vivo a 360 gradi, facendo incontrare il teatro di prosa e colto con il teatro urbano, arrivando all’ironia delloupsenza dimenticare l’impegno sociale e la missione di sensibilizzazione nel toccare tematiche mai banali, sempre con intelligenza e attenzione.Lo spettacolo “Terapia di gruppo” è un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure.