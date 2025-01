Oasport.it - Sinner affronterà subito il secondo giocatore con ranking più alto dopo le teste di serie. Partenza soft non consentita

Il sorteggio tenutosi nella nottata italiana ha dato i propri responsi e stabilito i vari percorsi negli Australian Open 2025. Sul cemento di Melbourne, Jannikvorrà confermare il titolo nell’Happy Slam e il suo esordio non sarà tra i più semplici. L’atesino, infatti, sarà chiamato ad affrontare il cileno Nicolas Jarry (n.34 del),migliorfuori dalledidel main draw.non si potrà permettere unalenta al cospetto di un tennista che ha dimostrato nel recente passato di metterlo in difficoltà. Il riferimento è al primo turno del torneo di Pechino 2024, quando il sudamericano fu in grado di strappare un set al n.1 ATP e costringerlo a un successo in rimonta, sullo score di 4-6 6-3 6-1.Jannik dovrà essere pronto soprattutto a trovare ritmo contro un tennista che non ne darà tanto per le sue caratteristiche.