Anteprima24.it - Si incatena davanti al Comune, poliziotto salva cittadino pronto a darsi fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoSi erato all’esterno della Casa Comunale ed eracon una bottiglia di benzina, quando la Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli è intervenuta all’esterno della casa comunale in Piazza Municipio.Il, esasperato per i continui danneggiamenti ed appicamenti di incendi alla sua abitazione da parte di ignoti, si èto all’esterno della casa comunale ed ha minacciato dicon una bottiglia piena di benzina.Provvidenziale l’immediato intervento degli Agenti di Polizia Locale che hanno sottratto la bottiglia di benzina da mano ale liberato lo stesso dalla catena evitando che oggi si consumasse una tragedia. Ilè stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.