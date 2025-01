Sport.quotidiano.net - Serie A: quali sono stati i trasferimenti più costosi del mercato di gennaio?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 92025 – Ildiè chiamato comunemente “di riparazione”, dato che le società intervengono nei ruoli scoperti oppure si limitano a puntellare alcuni reparti, con dei colpi di portata inferiore rispetto a quelli che si verificano nella sessione diestiva. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, questa tendenza sembra essere in cambiamento, come dimostrano alcunicheavvenuti negli scorsi mercati invernali. Tante squadre ormai anticipano i grossi colpi già nelinvernale, sia per ammortizzare il prezzo che per anticipare la concorrenza ed evitare le aste che posscatenarsi d'estate. Inoltre, altri club si muovono già daldiper cedere i propri giocatori ed evitare di perderli a un prezzo ridotto nella sessione estiva.