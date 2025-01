Scienza, estendere la durata dei cibi grazie alle nanofibre sostenibili

Leggi su Ildenaro.it

Sviluppare delle pellicole protettive a base didi cellulosa per mantenere frutta e verdura fresche piu’ a lungo. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Hybrid Advances, condotto dagli scienziati del Sree Narayana College for Women di Kollam, a Kerala, in India. Il team, guidato da Poornima Vijayan, ha ideato dei rivestimenti, a costo quasi nullo per l’ambiente, in grado diladei. Frutta e verdura, spiegano gli esperti, sono facilmente deperibili. La loro freschezza puo’ essere estesa attraverso la conservazione in celle frigorifere, anche durante i trasporti, ma questa soluzione richiede costi notevoli sia in termini economici che ambientali, anche perche’ comporta l’utilizzo di plastiche non biodegradabili o sostanze chimiche nocive che possono infiltrarsi nel cibo e nel terreno, danneggiando il benessere umano e degli ecosistemi.