361magazine.com - Sarà disponibile dal’11 gennaio su RaiPlay il film “Sofia”

Vincitore a Cannes del prestigioso premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura, il film di denuncia racconta la storia della ventenne Sofia e della sua gravidanza segreta fuori dal matrimonio in Marocco, in una società patriarcale. Sarà disponibile da sabato 11 gennaio in esclusiva su RaiPlay il film "Sofia", opera prima della regista marocchina Meryem Benm'Barek, vincitrice a Cannes del prestigioso premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura nel 2018. Il dramma dal crudo realismo e dalla forte componente sentimentale, vede come protagonisti gli attori Maha Alemi, Hamza Khafif, Sarah Perles, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi.