Ramy Elgaml a Torino lancio di bombe carta contro un commissariato e tensione con la polizia – Il video

Momenti didurante il corteo aper, il 19enne morto lo scorso 24 novembre a Milano, dopo un inseguimento con i carabinieri. Un gruppo di autonomi, secondo quanto riporta Ansa, ha lanciato delleundie uova con vernice. Le forze dell’ordine hanno chiuso le vie che portano verso il centro cittadino e sono stati lanciatidi loro bottiglie di vetro. La manifestazione è organizzata dal Collettivo universitario autonomo, vicino all’area antagonista. Laè durata alcuni minuti. Poi il corteo ha ripreso a sfilare dirigendosi prima in piazza Castello e nel salotto buono del capoluogo piemontese, via Roma. Ieri il Tg3 ha diffuso unregistrato dalla dash cam di un’auto dei carabinieri che mostra i momenti cruciali dell’inseguimento per le vie di Milano a bordo cui c’erano Ramy e il 22enne Fares Bouzidi.