Politico | gruppo contatto Ucraina potrebbe sciogliersi con addio Austin

Roma, 9 gen. (askanews) – Proprio nel giorno in cui è prevista a Ramstein la riunione dell’organismo con la presenza del presidente ucraino Zelensky , il sito “” scrive che ildiper la difesa ucrainoquando l’attuale Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloydlascerà l’incarico in seguito al passaggio di consegne presidenziale alla Casa Bianca. “Quandolascerà il Pentagono questo mese, ilperderà il suo più grande sostenitore e fondatore, senza che nessun altro paese si sia fatto avanti per prendere il comando. È un periodo particolarmente tumultuoso, con l’amministrazione entrante di Donald Trump che mostra scetticismo verso gli aiuti a “L’e i nuovi governi europei di estrema destra stanno mostrando meno interesse nell’inviare altre armi a Kiev”, ha riportato il giornale mercoledì sera.