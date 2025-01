Lanazione.it - Pisa, lite domestica davanti ai figli: arrestato 32enne

, 9 gennaio 2025 - Un uomo di 32 anni è statodalla polizia dopo una violentacon la compagna avvenuta nella loro abitazione, alla presenza deidi tre e sette anni. L’uomo è stato trasferito nel carcere Don Bosco di. Gli inquirenti hanno accertato che l'individuo era già stato responsabile di un grave episodio di violenza nel 2022, quando la donna fu ricoverata in ospedale con ferite che le causarono alcuni giorni di coma. In quell’occasione, la vittima aveva dichiarato di essere "caduta dalle scale".L'allarme è scattato nei giorni scorsi grazie alla segnalazione dei vicini, che hanno chiamato il 112 dopo aver udito le urla provenire dall'appartamento situato in un condominio del centro cittadino. Gli agenti della Volante hanno trovato la donna scalza e visibilmente terrorizzata sul pianerottolo, mentre chiedeva aiuto.