Perché il Napoli vuole riportare Casadei in Italia

Nella conferenza stampa prima della partita con la Fiorentina, dopo averci girato intorno per qualche minuto, invocando calma e pazienza, Conte è arrivato al punto: «Mancano dei tasselli, cosa che altre squadre hanno, sono complete». È da quando si è capito che ilavrebbe potuto competere per lo Scudetto che sui giornali si parla delle richieste di rinforzi dell’allenatore. Effettivamente, confrontando i minutaggi delcon quelli di Atalanta e Inter, è facile notare come siano differenti: in Serie A Gasperini ha impiegato per almeno 500 minuti 16 giocatori, Inzaghi 15, mentre Conte appena 12, e cioè la formazione titolare più Neres (che poi: 570 minuti, meno della metà dell’undicesimo più usato, Kvaratskhelia), lasciando le briciole alle altre riserve. Certo: da quando è uscito dalla Coppailpuò concentrarsi su un'unica competizione, ma la squadra appare comunque da completare.