Ilrestodelcarlino.it - Non rispetta il divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 35enne

Imola, 9 gennaio 2025 - Minacciava e picchiava lae per questo il figlio, un uomo di 35 anni, era stato allontanato dcasa familiare, ma dopo meno di 24 ore dal provvedimento il trentacinquenne si è nuovamente presentato davanti la porta di casa della vittima. Per questo i carabinieri hannol'uomo per aver violato la misura precautelare deldipersona offesa e ai luoghi frequentati dstessa. Il provvedimento disatteso dal trentacinquenne, come detto, era stato emesso a seguito della denuncia presentata d, la quale, stanca delle continue minacce ricevute, reiterate violenze fisiche e psicologiche subite dal figlio e mai denunciate prima, ma refertate dai sanitari dell’ospedale, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri e denunciare il trentacinquenne.