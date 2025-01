Ilnapolista.it - Napoli, colpo a sorpresa: dal Bournemouth arriva il centrocampista Billing (Di Marzio)

ilpiazza un nuovo colpa a centrocampo. Si tratta di Philip, in arrivo dal. Lo riporta Gianluca Di.Ilha trovato il sostituto di Folorunsho: si tratta diSu X Discrive:“Ilin chiusura per un: c’èdal“.Poi sul suo portale si leggono i dettagli:“Dopo aver chiuso per la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso per il sostituto. Si tratta di Philipdanese classe 1996 del. Il club azzurro ha trovato in lui un profilo pronto per sostituire l’azzurro in partenza. Niente più Cesare Casadei, dunque, dato che il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese. Di conseguenza, ilha deciso di virare su un profilo diverso.