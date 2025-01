Lanazione.it - L’ultimo Zazou, ecco lo spettacolo teatrale in occasione della Giornata della Memoria

Pisa, 9 gennaio 2025 - In, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con il TeatroInBìLiKo di Cascina e il Museo NazionaleCertosa, organizza per domenica 26 gennaio 2025 loitinerante "". Le rappresentazioni si terranno alle ore 10.30 e 15.30 presso la Certosa di Calci. Lo, tratto dall’autobiografia di Pierre Seel, affronta la tragica storia dei “triangoli rosa”, gli omosessuali deportati durante il regime nazista. Queste vittime innocenti, condannate due volte dalla società e dalla persecuzione, rimangono ancora oggi non adeguatamente onorate. "" propone una riflessione profonda su questa pagina buiastoria, portando alla luce le voci di chi è stato dimenticato.