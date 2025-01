Lanazione.it - Luce e gas, l’anno inizia in salita: «Affidatevi ai consulenti preparati»

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Il 2025a suon di rincari per le bollettee gas. I motivi sempre gli stessi: l’aumento dei prezzi dell’energia per l’arrivo dell’inverno e le tensioni geopolitiche. Ma molto è dovuto anche alle speculazioni, che si riflettono sulle spese delle utenze con un aumento delle fatture. Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, nel suo ultimo aggiornamento prezzi di elettricità e gas, ha sancito un rialzo del 18,2% per le spese dellatra gennaio e marzo 2025, così come un incremento del 2,5% del gas sui consumi di dicembre. Luciano Buonfiglio, consulente energetico, brutte notizie per le bollette? «Il consumatore andrà a pagare qualcosa in più subito. Consideriamo che i prezzi si definiscono a fine mese per il mese passato, sono stabiliti cioè dopo che ho consumato l’energia, vale per chi ha il prezzo variabile.