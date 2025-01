Sport.quotidiano.net - L’ex Cacia e l’affetto per le Cento torri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ascoli-, un amore destinato a continuare.centravanti che militò nel Picchio in serie B per due stagioni, dal 2015 al 2017, ha voluto ricordare ancora una volta con affetto la sua esperienza sotto le. Uno dei bomber più prolifici della storia bianconera in cadetteria è stato ospite in una delle dirette social della nota pagina ‘Doppio Passo’. "Ripercorrendo le tappe della mia carriera, una piazza di cui non abbiamo parlato ma che tengo a ricordare è quella di Ascoli – afferma Daniele-. Inizialmente non ci volevo andare, ma invece fu una scoperta. Una delle più belle esperienze della mia carriera e lo volevo sottolineare perché è una città che ho imparato ad amare così come essa ha imparato ad amare me. Ci fu un periodo di conoscenza poi scoppiò un amore incredibile.