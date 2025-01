Bollicinevip.com - Leolandia cerca giovani, nuove assunzioni per la stagione 2025

per laUn piano per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, il celebre parco a tema situato in Lombardia, avvia una nuova campagna diin vista dell’inizio della, previsto per il 22 febbraio. L’obiettivo principale del parco è offrire oltre 200 opportunità lavorative, pensate per valorizzare i, garantendo crescita professionale e personale.Un progetto dedicato allegenerazionipropone un’esperienza lavorativa diversa, che unisce retribuzione e sviluppo delle competenze. L’idea è coinvolgere icon un lavoro che si adatti alle loro esigenze, conciliando attività professionale, studio e vita privata.La campagna si basa su uno slogan motivazionale, “Qualunque cosa ti riservi il futuro, inizia da qui!”, e utilizza una strategia moderna di employer branding.