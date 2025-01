Ilrestodelcarlino.it - Le prime foto della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 9 gennaio 2025 – “Il secondo cesareo mi sta mettendo a dura prova. Piano piano mi riprendo! Donne.che forza che abbiamo!”. Ha scritto su Instagram, a corredo di uno scatto, la mamma bis, tornata a casa da poco dall’ospedale di Urbino, dove ha dato alla luce Gabriella. La compagna del campione di Tavullia (Pesaro Urbino), che ha conquistato nove volte il titolo mondiale,ha condiviso con i follower lepiccolina, nata sabato 4 gennaio. Si vede la boccuccia con dolci emoticon, in un’altra la piccolina sulla culla con la scritta “morbidosa”. “Sto usando tutti i pigiaminiGiulietta, che ricordi! Crescono troppo in fretta”, ha scritto la. In un’altra immagine c’è la primogenita, nata nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022, con un pigiama bianco con i pigiamini