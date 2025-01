Metropolitanmagazine.it - Jay-Z ha presentato la richiesta di archiviazione del caso di stupro in cui è coinvolto

Lo scandalo che ha travolto Sean Combs, in arte P Diddy, ha scatenato una serie di effetti collaterali che sta investendo Hollywood e, soprattutto, molte personalità della musica, vicine al produttore discografico. Tra queste, c’è anche Jay-Z, sulla cui testa pendono accuse gravissime. Un mese fa, infatti, una donna, la cui identità è rimasta anonima per volere del giudice, ha sporto denuncia contro di lui e contro lo stesso Diddy, sostenendo di essere stata violentata dai due nel 2000 durante un afterparty dei VMAs. All’epoca, lei aveva solo tredici anni.Il rapper, tuttavia, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, e ieri hauna nuova mozione per bloccare la causa intentata nei suoi confronti. La suaè che il giudice respinga il, in base a delle “incongruenze” che sarebbero state rilevate dai suoi avvocati nel racconto dell’accusatrice.