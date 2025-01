Lanazione.it - Il vincitore della Lotteria Italia vive in Versilia? “E’ un tifoso dell’Hockey”. Tutti gli indizi che portano al Forte

, 9 gennaio 2024 – Ci sonoche sembrano schiaccianti e non lasciano dubbi. “Avete scritto che ilha 40 anni: in realtà dovrebbe averne quasi 46, ma non vuole parlare con la stampa”. E poi il cellulare del presunto fortunato spento da due giorni e le chat dei tifosidei Marmi in cui non si parla d’altro. Ma poi ci sono anche i tempi declinati al condizionale, il detto e non detto, la cortina di riserbo alta un chilometro, le comprensibili bocche cucite. Morale: adei Marmi è ancora caccia a colui che dovrebbe aver vinto il primo premioda 5 milioni di euro. L’annuncio che la dea bendata abbia baciato la terra dei vip, lanciato nell’edizione di ieri da La Nazione, come prevedibile ae dintorni è diventato l’argomento del giorno e ha catapultato l’interain un limbo in cui con una mano si sfiora il sogno e con l’altra si resta aggrappati al dubbio visto che la cosiddetta certezza matematica ancora non c’è.