Quotidiano.net - Il vicepremier Tajani: “Grande lavoro di squadra per liberare Cecilia Sala. Su Abedini decideranno i giudici”

Roma, 9 gennaio 2025 – “Grazie alla nostra intelligence e alla diplomazia siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo. Così come facemmo per Alessia Piperno qualche tempo fa, siamo riusciti a riportare a casa anche questa giovane giornalista, questa nostra cittadina. Ci siamo impegnati tantissimo, siamo stati in silenzio, a volte prendendoci anche qualche critica, ma abbiamo sempre lavorato sottotraccia per cercare di ottenere il risultato. Così si ottengono i risultati positivi, senza parlare troppo, e ci siamo riusciti”. È più che soddisfatto, è orgoglioso, Antonio, per la liberazione di. Parla, nel colloquio alla Camera con Qn, di “gioia” e di “felicità”, sottolinea che è “una bella giornata”. E, del resto, per chi, come lui, da Ministro degli Esteri, è stato “sul pezzo”, con la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano, fin dal primo momento, è sicuramente un successo significativo.