Oasport.it - Il tabellone di Matteo Berrettini agli Australian Open: strada durissima per arrivare a Sinner

Leggi su Oasport.it

C’è poco da girarci intorno: ildiè forse tra le cose peggiori che potessero capitare al romano, per certa misura. Tutti giocatori già affrontati, o in forma, o comunque incognite, ma nessuno senza un certo tipo di notorietà tennistica pregressa. In breve, avrebbe preferito ben altro per cominciare l’avventura del 2025.Primo turno che sa già di rivincita, quello del capitolino. Il fatto è che è l’altro a doversela prendere: il britannico Cameron Norrie, infatti, uscì battuto dalla finale del Queen’s nel 2021, quando entrambi i giocatori erano in una situazione migliore dell’attuale. Intendiamoci, potrebbe non essere lui l’ostacolo reale anche se ha raggiunto i quarti a Hong Kong (perdendo con un redivivo Kei Nishikori), ma steccando completamente ad Auckland, dove si è fatto sorprendere dall’argentino Facundo Diaz Acosta.