Secoloditalia.it - Feltri stronca la lagna di Luca Marinelli: “Soffre perché crede di essere il duce. Ricoveratelo”

Ladell’attoreche si è lamentato di aver vestito i panni di Benito Mussolini per la serie “M. Il figlio del secolo” sta facendo il giro del mondo. Vittoriol’ha fulminato senza troppe perifrasi. I dolori del giovane– attore peraltro bravissimo- da giorni affliggono le cronache. Il suo “martirio” personale – lui antifascista- nell’avere interpretato ilsarà visibile domani, venerdì 10 gennaio, giorno del debutto su Sky della serie tratta dai libri di Antonio Scurati che raccontano l’ascesa e la caduta del capo del fascismo. L’evento è stato dunque preceduto da un imperversare di interviste in cuiha parlato della sua “tragica” esperienza: “Da antifascista quale sono, sospendere il giudizio per 10 ore al giorno per sette mesi è stato devastante dal punto di vista umano”.