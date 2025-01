Pronosticipremium.com - Domenica il Bologna, nessun allarme per Pellegrini: ancora ai box Cristante

Vietato fermarsi in casa Roma. Questo è il monito che circola dalle parti di Trigoria dopo la bella vittoria di inizio anno nel derby. La fiducia e l’entusiasmo garantiti dal successo con la Lazio dovranno essere trasformati in continuità per continuare a scalare la classifica e ritornare a lottare per un posto in Europa. A dare ulteriori risposte riguardo il cammino giallorosso sarà il prossimo match di campionato, che prevede la trasferta di.I rossoblù non evocano dolci ricordi nel recente passato, in quanto il 3-2 subito allo Stadio Olimpico lo scorso 10 novembre ha segnato l’ennesimo passo falso della gestione Juric, esonerato al termine di quella sfida. Al Dall’Ara,alle ore 18 servirà una nuova prestazione convincente e di spessore, anche e soprattutto vista la voglia di rivalsa delstesso, che nell’ultima giornata è stato sconfitto per 3-2 in casa del Verona.