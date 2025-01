Tvplay.it - Djokovic, l’annuncio su ritiro e vaccino è una botta: tifosi di sasso

torna a fare discutere: alle porte di un altro grande torneo, il tennista serbo è al centro delle discussioni sul possibile.Mancano ancora pochi giorni al ritorno in campo per uno dei tornei più importanti della stagione del tennis. Domenica 12 gennaio iniziano infatti gli Australian Open a Melbourne, e Novaksarà immancabilmente della partita. Il campione serbo è legatissimo al torneo australiano, che detiene il record di vittorie nella competizione (10) ma che è anche stato protagonista del discusso casodel 2022.suè unadi. (LaPresse) TvPlay.itUn caso ormai alle spalle, ma che aveva fatto a lungo discutere tre anni fa. Aera stato infatti vietato il visto d’ingresso in Australia, dato che non aveva voluto vaccinarsi contro il Covid.