Ilnapolista.it - De Laurentiis fa ricorso contro Simonelli in Lega Serie A. Repubblica: il Napoli rischia 3 punti di penalizzazione

DefapresidenteA, perildi penalitàLa battaglia politica inA non accenna a placarsi.riferisce di unpresentato da Del’elezione del presidente dellaA Ezioche equivarrebbe alla violazione della clausola compromissoria. Che – scrive- potrebbe costare cara a Dee al: il presidente rischierebbe un anno di inibizione e iltrediin classifica. Ilinvece nega decisamente questa eventualità. Perché il club ha ritirato ilprima che venisse celebrata l’udienza.Ecco cosa scrive:Fino a oggi il fronte dell’opposizione ha perso su tutta la linea. Lotito, Cairo e Denon sono riusciti a far rieleggere come presidente Lorenzo Casini, né a impedire che il nuovo presidente lo scegliessero i loro avversari politici, Juventus, Inter e Atalanta.