Da ubriaco terrorizzava la mamma, condannato

Fermo, 9 gennaio 2025 – Quando si ubriacava era sempre la stessa drammatica storia: iniziava a demolire casa e aggrediva la madre. Tutto questo fino a quando la donna, una 68enne del posto, aveva deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, che, con un tempestivo intervento, avevano evitato il peggio e tratto in arresto il figlio violento, un 37enne di Porto Sant’Elpidio. L’uomo è finito alla sbarra e, al termine del processo, è statoa tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La storia era emersa quando i militari di Porto Sant’Elpidio, attivati della centrale operativa di Fermo, erano intervenuti presso l’abitazione della donna. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, il figlio convivente, in preda ai fumi dell’alcol e in uno stato di grave alterazione psicofisica, aveva distrutto il mobilio dell’abitazione e con un bastone aveva provocato una piccola lesione allo zigomo della madre.