Sport.quotidiano.net - Cerretese vince ai rigori. Un super Battini ne para 3

Leggi su Sport.quotidiano.net

Real3 Fiesole 2 REAL, Bargellini (80’ Pieri), Monti (80’ Novi), Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo (75’ Scaranna), Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere, Antonini, Lapi, Mordagà, Shahid. All.: Petroni. FIESOLE: Raveggi, Mignani, Marchi, Martini, Meini, Fantechi, Sammartino, Picchi, Gigli, Russo, Rachidi. A disp.: Mariotti, Barzini, Alfani, Liberati, Ignesti, Olivieri, Forconi, De Simone, Failli. All.: Selvaggio. Arbitro: Bigongiari di Lucca (assistenti Finizzola di Pistoia e Bo di Livorno). Note: Espulso Mignani (F) al 74’ per gioco scorretto. Sequenza: Bouhafa (R) gol, Gigli (F)to, Fedi (R) gol, Forconi (F) gol, Meucci (R) traversa, Fantechi (F)to, Nieri (R) fuori, Failli (F) gol, Scaranna (R) gol, Marchi (F)to.