Liberoquotidiano.it - **Catania: ragazzo gravemente ferito, autore si è presentato a forze ordine e viene interrogato**

Palermo, 9 gen.(Adnkronos) - Si èquesta sera alledell'l'uomo che avrebbe sparato aldi 21anni rimastocon colpi di arma a Catania. Come apprende l'Adnkronos il giovane si trova nei locali della questura per essere interrogato. La vittima, che è in gravi condizioni, è stata trovata in piazza Palestro a terra da Volanti della polizia intervenute dopo la segnalazione di una sparatoria. E' stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove è entrato in codice rosso. Sul posto hanno operato gli agenti della Scientifica della polizia. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile della Questura.